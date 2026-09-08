Díaz-Canel ratifica confianza en empresas estatales y llama a implementar transformaciones con los trabajadores

✍️📷Cubadebate

La dirección del Partido, el Gobierno y el Estado les ratifica su “plena confianza en la capacidad que tiene el sistema empresarial estatal socialista cubano para aportarle al país lo que el país necesita, y son ustedes los que van a estar a la vanguardia de ese proceso, así que vamos a transformarnos y vamos a salir adelante”.

Así lo afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en encuentro con más de treinta líderes empresariales de este sector, cuyas entidades destacan por sus resultados en la aplicación de las medidas económicas que ha adoptado el país en los últimos años y ahora lideran la implementación de las 176 Transformaciones económicas y sociales.

El intercambio, realizado en el Palacio de la Revolución, también fue encabezado por los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; también asistió la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, entre otros dirigentes.

Moderado por Roberto Ricardo Marrero, presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, el encuentro sirvió para profundizar en los resultados que van obteniendo entidades del sistema empresarial estatal socialista y abordar las fortalezas, amenazas y retos que enfrentan.

Por el buen camino

De las prácticas que han sabido establecer no pocos empresarios del sector estatal en el país, dio testimonio la Empresa Apícola Nacional, que llegó al actual proceso tras la implementación exitosa de buena parte de las facultades otorgadas anteriormente.

Su director general, Alberto Vicente Águila Abreus, reseñó el amplio debate que han tenido las 176 transformaciones en todos los niveles del grupo. Explicó que han sido analizadas en los colectivos laborales y los trabajadores han hecho aportes a las mismas de acuerdo a las características y experiencia de su sector.

El apícola es un grupo empresarial que ha asumido con seriedad las anteriores medidas de flexibilización, de lo que es muestra el esquema de financiamiento que aplica desde hace un año con resultados que le han permitido avanzar en su gestión, incluido el pago en tiempo a los productores.

Estas transformaciones, explicó uno de los directores de base de la Empresa Apícola Nacional, se han asumido no solo como un cambio estructural, sino como una herramienta con la que se obtendrán mejores resultados, favorecerá producir más y con eficiencia, y permitirá generar mayores ingresos, tanto para las empresas, para los trabajadores como para cumplir nuestra responsabilidad social en las comunidades donde estamos, centros sociales y otras áreas.

El presidente del grupo empresarial de Logística de la Agricultura (GELMA), Wilson Ramírez Peña, detalló la implementación de las transformaciones en una actividad presente en la mayoría de los municipios del país.

Rodríguez Peña observó que las transformaciones, que son un cambio radical, han generado dudas en la base, de ahí la importancia de realizar un activo proceso de intercambios de opiniones y de experiencias que permitan una mayor comprensión y entendimiento por parte de los colectivos labores.

Oscar Carvajal Serrano, director general del grupo Automotor del Mitrans, describió la labor realizada en esta entidad a partir de las flexibilidades otorgadas y que ahora alcanzan nueva cota con las transformaciones. Ejemplificó que este año ninguna de sus empresas terminará con pérdidas y crecerán en aportes y utilidades.

Hoy podemos decir -señaló- que nuestras empresas no tienen trabas para avanzar y estamos en condiciones de ir resolviendo los problemas. Y las transformaciones –enfatizó— son el salto para comenzar a andar; aunque, aclaró, las dificultades no se resolverán de la noche a la mañana, por lo que hay que trabajar duro.

En el encuentro de Díaz-Canel con representantes del sistema empresarial estatal socialista cubano participaron directivos de organizaciones superiores de dirección empresarial, de empresas, de Mipymes estatales y de unidades empresariales de base.

De las buenas prácticas y resultados de su labor y de la implementación de las transformaciones hablaron representantes de los más diversos ramos, entre ellos, de LABIOFAM, de la hidráulica y de la industria electrónica, entre otros.

Fue un intercambio que puede sintetizarse en las palabras de Edel Gómez Gómez, director general de la empresa industrial electrónica Comandante Camilo Cienfuegos, para quien las 176 transformaciones económicas y sociales “nos permiten ponernos en iguales condiciones que el resto de los actores económicos”.

“Esto –dijo- es lo que siempre la empresa estatal socialista ha pedido, y aunque veníamos haciendo transformaciones, estas lo que hacen es quitarnos obstáculos, quitarnos trabas y permitirnos avanzar con mayor rapidez en la creación de esas riquezas que necesitamos en estos tiempos.

Con la participación de los trabajadores

En la conclusión del intercambio, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República recordó que días atrás había sostenido una reunión con representantes del sector empresarial no estatal para conocer cómo iban asimilando las transformaciones y sus criterios y dudas sobre estas.

Comentó que estos encuentros se mantendrán de forma sistemática, aunque los próximos serán con el sector empresarial cubano: estatales, no estatales y cooperativistas, “para que nos vayamos integrando como ese sistema empresarial único concebido en nuestro modelo económico y social”, afirmó.

Sobre las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos, explicó que una parte importante de ellos ya tiene la seguridad jurídica que le dan las normas y las leyes, las que se están publicando en Gaceta; pero –acotó— nadie tiene que esperar por las normas para hacer el diseño de la implementación de las transformaciones en sus empresas.

Comentó que un grupo de empresas, las más emprendedoras, ya tienen esos diseños, y ahora, con las salidas de las normas, están en mejor situación para avanzar más. Ellos “fueron arriesgados y por lo tanto ahora tienen el camino más expedito”, afirmó.

Pidió al mismo tiempo transmitir a las estructuras de base, sobre todo a las dependencias de las entidades nacionales en los territorios, informaciones, orientaciones y otras referencias para que estas se preparen para llevar acabo las transformaciones.

En la misma línea de pensamiento, Díaz-Canel subrayó la urgencia de cambiar los estilos de dirección y de gestión de la actividad empresarial, porque –recordó— tenemos que darnos cuenta de que todo lo tenemos que hacer con la participación de los trabajadores.

Indicó al respecto prestar especial atención a dos momentos importantes que ocurrirán en lo que queda de año en los colectivos laborales: la discusión de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales y la elaboración del Plan 2027.

Con respecto a los debates sobre las Transformaciones económicas y sociales, orientó que este tiene que ser un momento de dar la más importante participación a los trabajadores, porque –reiteró- “si los trabajadores no hacen suyas las transformaciones, no habrá transformación”.

Las transformaciones –enfatizó- llevan un proceso continuo. Puede, ejemplificó, que un trabajador presente algo mejor que lo que está planteado, y eso se tomará en cuenta, se procesará y se implementará; a la vez, “la propia marcha de la implementación nos va a decir cosas que tenemos que corregir por el camino, y quién mejor que los trabajadores para darse cuenta de estas cosas”.

Sobre la concepción del Plan 2027, Díaz-Canel habló de la necesidad de que, definitivamente, este año el plan surja de la base, con la participación de los trabajadores, porque –reflexionó– “si hemos dado toda la autonomía, entonces que los trabajadores digan cómo, ejerciendo esa autonomía y aplicando las transformaciones, podemos potenciar la actividad de nuestra empresa estatal socialista”.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido también observó críticamente que en algunos lugares los dirigentes están haciendo énfasis, sobre todo, a los incrementos salariales a que deben conducir las transformaciones, olvidando que de lo que se trata es del pago de salarios con respuesta productiva y con creación de riqueza.

Nuestro principal actor económico

En su intervención ante representantes del sistema empresarial estatal socialista, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República hizo un análisis de las fortalezas, oportunidades, amenazas y retos de este sector para enfrentar y salir adelante en los momentos actuales.

Señaló que si un sector hace falta que asuma las transformaciones y que estas transformaciones los lleven a transformarse e impactar en la vida económica y social del país es este, el sistema empresarial estatal socialista, nuestro principal actor económico.

Al referirse a cómo tiene que funcionar el sistema empresarial estatal socialista en medio de la guerra económica que nos han impuesto, Díaz-Canel detalló que “hay que lograr soberanía productiva, hay que lograr promover la interconexión de todos los actores económicos, y hay que aprovechar la voluntad política que existe en el país, en el Partido, en el Gobierno, en todas las instituciones, para que el sistema empresarial estatal socialista salga adelante y le aporte al país lo que le tiene que aportar”.

(Tomado del Sitio de la Presidencia)