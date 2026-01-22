Una visita de fe y esperanza a Santa Clara

Santa Clara tiene entre sus más gratos recuerdos lo vivido el 22 de enero de 1998. Ese día, miles de santaclareños se congregaron en áreas aledañas a la Loma del Capiro para recibir en Santa Misa al Papa Juan Pablo II.

La visita, primera de un Sumo Pontífice a Cuba tras el triunfo revolucionario de enero de 1959 y única a nuestra ciudad, se convirtió en símbolo de la convivencia de credos e ideologías en el camino afectuoso de la paz.

Diez años después de aquel histórico suceso en nuestra ciudad, un monumento diseñado por Rafael Abdala recuerda el lugar donde el Santo Padre bendijo a los hijos de esta tierra.

Inaugurado por el Cardenal Tarcisio Bertone, entonces Secretario de Estado de Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, el complejo monumentario está compuesto por una estatua traída desde Roma como un regalo del Cardenal a la Diócesis de Santa Clara, bajo una cubierta abovedada que representa la Loma del Capiro, sitio histórico, vinculado a la liberación de esta urbe por las tropas del Comandante Ernesto Che Guevara, en diciembre de 1958.

Estructurado por 13 paneles que sirven de soporte a un relieve mural de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, con su manto extendido en señal de protección, y una torre con una campana, coronada con una cruz, elementos identitarios de la iglesia católica,el monumento, ubicado en una de las arterias más concurridas de la cabecera provincial, se ha erigido como sitio de peregrinación y de fe de un pueblo siempre devoto y respetuoso.