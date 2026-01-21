Sheinbaum reafirma solidaridad con Cuba: “Siempre vamos a estar ahí”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este miércoles el mantenimiento del envío de petróleo a Cuba y la solidaridad con la isla caribeña, asediada por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

“Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí; es una relación con el pueblo cubano en condiciones de mucha dificultad”, aseveró la mandataria durante su habitual encuentro con medios de comunicación.

La jefa del Ejecutivo recordó la histórica relación de México, independientemente del signo político de cada administración, con la mayor de las Antillas.

“México, todos los gobiernos, han tenido una relación de apoyo a Cuba (…). Cuando hay un bloqueo extremo, la gente está viviendo penurias, pues México siempre ha sido solidario”, recalcó al reiterar que se envía petróleo a la nación caribeña por contratos o razones humanitarias.

La dignataria criticó a sectores de derecha que cuestionan este apoyo, cuando en realidad resulta una cantidad muy pequeña con respecto a lo que se produce y se trata de “un apoyo solidario a una situación de penuria y de dificultad”.

“Cuando hay un bloqueo económico, no puedes importar y exportar libremente. Entonces, las condiciones de desarrollo de un país son muy difíciles”, explicó Sheinbaum, quien destacó la inmensa mayoría de naciones que se opone cada año en las Naciones Unidas a esa política estadounidense.

De acuerdo con los más recientes datos, el cerco de Washington contra Cuba causó perjuicios estimados en siete mil 556,1 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero último, un incremento del 49 por ciento frente al lapso anterior.

Solo en el sector de la salud esa política dejó pérdidas de casi 300 millones de dólares en un año, mientras el impacto en el ámbito energético superó los 496 millones debido a las restricciones para importar combustibles y piezas de repuesto.

El pasado 29 de octubre, Cuba logró una nueva victoria en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas al obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo.

(Tomado de Prensa Latina)