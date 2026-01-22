Falleció el destacado intérprete cubano Alfredo Rodríguez

El destacado y querido cantante cubano Alfredo Rodríguez (1951-2026) falleció hoy a los 74 años de edad, según dieron a conocer fuentes cercanas al autor del exitoso tema «Sagitario» y muchos más del cancionero nacional y latinoamericano.

Al conocer la noticia, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música transmitieron a familiares y amigos las más sentidas condolencias, y manifestaron el profundo dolor ante el deceso de Alfredito, como le llamaba la inmensa mayoría del público.

Alfredito deja un legado inmenso y una huella imborrable en la vida de quienes lo admiraron; su recuerdo vivirá siempre en los corazones de quienes siguieron su vida artística, manifestó el Instituto Cubano de la Música en nota de prensa publicada en su perfil de Facebook.

La ininterrumpida labor de Alfredo Rodríguez como cantante y compositor desde 1968, tuvo también un tenaz ejercicio de la comunicación al presentar para la televisión algunos programas con altos índices de teleaudiencia: Buenas Tardes, Su noche con Alfredo y En familia con Alfredo.

Radicado en los Estados Unidos desde hace algunos años, el cantante de «Empapado de sudor» y «Que me encapricho», poseía un estilo peculiar que le llevó a éxitos rotundos en cualquier escenario donde se presentara, incluyendo el Karl Marx.