En Villa Clara, Mis manos por Cuba

La expedición Mis manos por Cuba visita Villa Clara una iniciativa que lidera la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba.

Hasta la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas llegaron una representación de funcionarios de varios ministerios para dialogar sobre el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

El amplio programa incluyó el debate con una selección de estudiantes y profesores de las tres sedes de la casa de altos estudios villaclareña.

Hacer partícipes a los jóvenes, escuchar opiniones, recibir sugerencias y debatir criterios resulta la idea central de esta expedición que tendrá otros momentos de intercambio en la provincia.