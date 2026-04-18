Un proyecto en función de la alfabetización digital

La proyección social de la educación superior incluye la investigación desde proyectos que impactan en diferentes grupos y sectores sociales. Con un alcance nacional, el Proyecto Mente Crítica 2.0, que involucra a profesores de la UCLV, tiene entre sus objetivos el logro de una ciudadanía activa y con un consumo crítico en el espectro digital. Para esto desarrollaron acciones con la Asociación Cubana de Personas en situación de discapacidad intelectual, para lograr una mejor calidad de vida y oportunidades de sus integrantes.

Una actividad de intercambio y aprendizajes compartió el Proyecto Mente Crítica 2.0 con integrantes de la Asociación Cubana de Personas en situación de discapacidad intelectual en Villa Clara. Adolescentes, jóvenes, sus familiares y tutores recibieron herramientas en función de contribuir a la alfabetización mediática informacional y conocer mecanismos para una navegación y uso seguro de dispositivos móviles. Ofrecer una cultura y educación digital resultan líneas de este proyecto que tiene entre sus beneficiarios a sectores vulnerables.

La actividad estuvo orientada al trabajo con la información de manera consciente, explica la coordinadora del proyecto en Villa Clara, Dra. C. Grizly Meneses Placeres, con el objetivo de ofrecer estrategias a las personas con discapacidad intelectual y sus familiares o tutores, en la autonomía, la búsqueda de información, cómo acceder a ella y hacer un uso adecuado de la tecnología.

Reafirma Lídice Tomé Sánchez, presidenta de ACPDI en Villa Clara, la importancia de estos proyectos y sus vínculos con la asociación para visibilizar temas que apoyen la inclusión de las diversas realidades. “Específicamente esta acción estuvo encaminada al uso consciente de Facebook, cómo ellos pueden hacer búsquedas más seguras. Con un lenguaje apropiado demostraron que sí son capaces, que pueden alcanzarse resultados y siempre estamos abiertos a que se nos unan más proyectos.”

Fue una actividad que combinó aprendizaje y diversión. Así se refleja en el rostro de Claudia y Alexander quienes dicen que ahora saben proteger su teléfono, tener un número de llamada directa a sus padres o hacer búsquedas en Youtube. Ymientras cuentan sus logros de la jornada entre todos comparten sonrisas y planes. Son una gran familia, una a la que los unen lazos de amor en favor de las oportunidades desde el respeto y la inclusión.