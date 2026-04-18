Dejó Panamá a Cuba fuera del mundial de fútbol femenino

La selección femenina de fútbol de Cuba cedió por goleada de 3-0 ante Panamá, en partido jugado anoche en el Estadio Universitario de Penonomé, para despedirse de sus ilusiones de avanzar en la clasificación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2027.

Concluyeron invictas las canaleras en cuatro salidas en el Grupo E de la eliminatoria regional, para así conquistar el único boleto que otorgó la llave hacia el Campeonato de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Este viernes las Leonas del Caribe tenían la obligación de vencer a las anfitrionas, en un duelo de vida o muerte en el último partido de la fase de grupos, para continuar a la siguiente fase, para la cual están sembradas las escuadras de Estados Unidos y Canadá.

Los tantos de las panameñas fueron a la cuenta de Erika Araúz, quien perforó las redes al minuto dos tras hacerse del rebote de un penal cobrado por Riley Tanner, que fue tapado por la portera cubana Yarisley Mena.

Al minuto 22, la defensora cubana Sheyla Wanton marcó en su propia puerta tras el cobro de un tiro de esquina, para el 2-0 del tablero electrónico, y tras el descanso, en el minuto 57, nuevamente Araúz batió la puerta de las Leonas del Caribe.

Panamá lideró invicta en cuatro salidas el Grupo E con 12 unidades, seguida por Cuba que culminó con saldo de siete unidades, tras dos victorias, un empate y una derrota.

En su primera presentación de la primera fase de grupos regional, las muchachas dirigidas por la directora técnica Elizabeth Cuff empataron 2-2 con San Cristóbal y Nieves, en el estadio Antonio Maceo, de Santiago de Cuba.

Posteriormente, las chicas de la mayor de las Antillas golearon 3-0 a Curazao, en choque celebrado en el mismo escenario oriental cubano, y luego vencieron por 1-0 como visitantes al equipo de Aruba, en el estadio Guillermo Próspero Trinidad, en Oranjestad.

Solo los seis conjuntos que lideren sus respectivos grupos conservarán opciones de clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.