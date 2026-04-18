Sueños, historias y colores en Tierra hechizada

Con la honorable presencia de la artista Zaida del Rio, Premio Nacional de las Artes Plásticas, se inauguró su Exposición personal «Tierra hechizada» en la Galería de Arte Hurón Azul de Manicaragua.

La muestra inédita está compuesta por catorce obras » inspiradas en mis vida en los campos remediamos, historias villaclareñas de güijes, aparecidos, el teatro, por eso lo de tierra hechizada y constituye motivo especial presentarla por vez primera en mi Remedios natal y aquí en Manicaragua», refirió la creadora.

Cada obra, acrílico sobre lienzo, propone un tránsito a una dimensión en que lo real y lo fantástico se tejen, las leyendas ancestrales susurran y el color entrelaza el ayer y hoy de nuestra identidad y como resultado, cada lienzo de Zaida del Rio es poesía visual.

La Exposición personal «Tierra hechizada» permanecerá en sala de la institución cultural manicaragüense durante abril y mayo, oportunidad para el público de apreciar la riqueza de nuestra cultura y excepcionales técnica y talento de la artista Premio Nacional de las Artes Plásticas.