Un día de compromiso y memoria

El centro escolar que lleva el nombre del Apóstol de Cuba, en el municipio de Quemado de Güines, abrió sus puertas para acoger una jornada cargada de emoción y simbolismo: la iniciación de más de cien pioneros moncadistas de primer grado a la Organización de Pioneros José Martí. En la jornada presidida por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, padres, familiares, educadores y los pequeños, vivieron un acto que trascendió lo ceremonial para convertirse en un verdadero encuentro de generaciones.

En la ceremonia, la pionera Crisangeli Estoque, en nombre de los pioneros que portan la pañoleta azul, reafirmó el compromiso con el futuro de las más nuevas generaciones, mientras la solemnidad del momento se mezcló con la alegría infantil, reflejando la continuidad de valores que se transmiten de padres a hijos y de maestros a estudiantes. El acto que devino en homenaje al Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, marcó uno de los instantes más significativos de la jornada con la representación de la danza Guerrillero de América por un grupo de estudiantes del centro escolar.

En su nombre, pioneros y padres asumieron el compromiso de mantener viva la memoria histórica y el espíritu de lucha por un futuro mejor. Junto al orgullo de los que llevan sobre sus hombros la pañoleta azul, el significado de una fecha que no solo honra la memoria histórica del guerrillero de talla universal también el inicio de un camino de formación cívica y patriótica, donde cada pañoleta azul simboliza pertenencia y responsabilidad.