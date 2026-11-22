En un acto de amor y agradecimiento a un excelso cultivador de la canción en Cuba, varios de los coros más importantes del país se unirán en una iniciativa en homenaje al 80 cumpleaños de Silvio Rodríguez, este 29 de noviembre.

El concierto que dará inicio en La Habana a la Jornada Cuba Canta a Silvio Rodríguez tendrá lugar ese día en la Casa de las Américas a las 11:00 am con el protagonismo del movimiento coral, bajo la dirección de la maestra Digna Guerra y otros formatos en representación de la enseñanza artística.

El tributo al autor de Ojalá y de otros títulos emblemáticos del repertorio musical cubano llegará a casi todas las provincias del país, donde el público disfrutará de la maestría de nuestros formatos corales.

Más de 100 agrupaciones exhibirán arte y musicalidad en plazas, salas de conciertos e instituciones culturales. Se trata de una iniciativa a la que también se han sumado trovadores, cultivadores de la música popular, bandas de conciertos, orquestas sinfónicas y otras expresiones del arte como la danza.

Las provincias Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Holguín, Granma y otros territorios del país, se suman a esta jornada homenaje que concluirá el 6 de diciembre en el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara con la Gala Cuba va.

(Tomado de la página en Facebook del Instituto Cubano de la Música)