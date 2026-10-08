Presidió Díaz-Canel acto de iniciación a la Organización de Pioneros

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, asistió en la capital al acto nacional de iniciación de los estudiantes de primer grado en la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

La escuela primaria Fabricio Ojeda, en el reparto Camilo Cienfuegos, de La Habana del Este, fue sede de esta ceremonia en la que se rindió homenaje a los inolvidables comandantes Ernesto Ché Guevara y Camilo Cienfuegos, y en la cual 89 de sus alumnos se incorporan a la OPJM.

La pañoleta que los identifica como pioneros Moncadistas fue impuesta por el mandatario cubano y los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Manuel Marrero Cruz, Primer ministro, entre otros dirigentes y en presencia de educadores y familiares de los niños.

En el acto Díaz-Canel y Lisbet Pazo Cedeño, presidenta nacional de la Organización de Pioneros, entregaron el Premio Zapaticos de Rosa, máximo estímulo que otorga la OPJM.

Éste lo merecieron Maricel Gálvez Hernández, subdirectora del Palacio de Pioneros Mariana Grajales del Cerro; Caridad Leonila Pérez Robbio, directora del Centro y la Cantoría de Marianao, y Eric Paradella Milian, metodólogo provincial de la organización infantil en La Habana.

En el resumen de la ceremonia Pazo Cedeño señaló que con sus pañoletas azules estos escolares dejan de ser sólo niños y niñas para convertirse en pioneros Moncadistas; es su primer paso en un camino de aprendizaje, compañerismo y crecimiento, no solo como estudiantes, sino como los futuros hombres y mujeres de nuestra patria.

Ustedes, queridos pioneros, son esa esperanza del mundo hecha realidad, son la razón por la que trabajamos y soñamos con un futuro mejor, les dijo a los estudiantes de primer grado de la escuela Fabricio Ojeda.

Esta fecha, 8 de octubre, está marcada por la historia y el ejemplo. Hoy recordamos que, en un día como este, cayó combatiendo con los derechos de los pobres de América y del mundo, el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, manifestó la oradora.

Al acto asistieron, además, Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas; y Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, entre otros dirigentes.

(Tomado de la ACN)