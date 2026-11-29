✍️Oscar Salabarría

Hoy, 29 de noviembre de 2026, el trovador mayor de Cuba llega a sus ocho décadas de vida. Y lo hace con el pecho adornado por la Orden José Martí, la más alta distinción que otorga el Estado cubano, impuesta la tarde del sábado 28 en el Palacio de la Revolución por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El General de Ejército Raúl Castro Ruz envió una felicitación y un fuerte abrazo al trovador por tan merecido reconocimiento.

El decreto presidencial que sustenta la Orden reconoce “su aporte extraordinario al desarrollo de la cultura cubana” y describe su obra como “colosal, arraigada en la ética, los valores, la espiritualidad de la historia patria… y en las mejores raíces de la América nuestra y del humanismo universal”. Al recibirla, Silvio expresó que la aceptaba “en nombre de la trova cubana”, con la certeza de que cualquier otro trovador habría hecho lo mismo.

Silvio Rodríguez es, sin duda, un pilar fundamental de la cultura cubana y latinoamericana. Como fundador del Movimiento de la Nueva Trova y del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, tejió una obra de más de 500 canciones donde la poesía y la melodía se funden en un diálogo único con la tradición martiana y con las raíces más profundas de lo cubano. Su música trasciende lo estrictamente musical para convertirse en un patrimonio cultural vivo que atraviesa fronteras geográficas, generacionales e ideológicas, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de la canción de autor en lengua española y un referente ético y estético a escala global.

A sus 80 años, Silvio sigue siendo el trovador que une generaciones, el que convoca a públicos de distintas geografías y el que reafirma que la belleza y el compromiso pueden ir de la mano. ¡Felicidades, maestro; que la guitarra y el verso sigan sonando por muchos años más!