El Villa Clara de béisbol inició con victoria la última subserie de la etapa regular de la 65 Serie Nacional de Beisbol. Y aunque el marcador de 12 x 6 pudiera parecer holgado, el choque se mantuvo tenso hasta el final, con momentos de pura adrenalina que marcaron las pautas dentro del terreno.

Uno de ellos, sin dudas fue la excelente labor del relevista José Luis Brañas, quien se encargó de la lomita cuando los vegueros estaban a una de igualar las acciones. Le antecedieron en el box, Cristian Rojas, quien tuvo una muy buena apertura y Adrián Jesús Rodríguez que no encontró su mejor versión, pero con solamente tres lanzadores el Villa Clara logró dominar al líder y clasificado de la zona.

Especial atención merece en el choque Luis Darío Machado, que nuevamente se llevó el galardón de MVP gracias una excelente demostración ofensiva con vuelacerca incluido.

En resumen, los Leopardos respiran y vencen en casa al poderoso Pinar, no obstante, todavía dependen matemáticamente de resultados adversos de sus contrarios y de sacar en sus predios un balance favorable ante los más occidentales de Cuba.