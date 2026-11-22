✍️Dairon Pérez Urbano/CMHW

El equipo de Villa Clara noqueó este sábado a su similar de Artemisa 13 carreras a cero, y mantiene posibilidades de clasificar a la pos temporada de la zona occidental de la Sexagésimo Quinta Serie Nacional de Béisbol.

En el choque, disputado en el estadio Augusto César Sandino, de la ciudad de Santa Clara, los Leopardos Azucareros contaron con buen trabajo monticular del abridor Maikel Pérez, el zurdo del Yabú; y destaque ofensivo del jardinero derecho Mailon Tomás Alonso, y del patrullero izquierdo Luis Darío Machado, ambos conectaron cuadrangular.

Augusto C. Sandino

C H E

VCL 13 9 1

ART 0 3 1

JG: Maikel Pérez (2-0)

JP: Yosniel Guzmán (0-1)

HR: Mailon T. Alonso (4to)

Luis D. Machado (5to)

En la jornada sabatina los anaranjados llegaron a 18 victorias con 17 fracasos, mientras que Los Cazadores de la Villa Roja, de Artemisa, ya quedaron sin opciones matemáticas de clasificación.

Al concluir el partido, el capitán del equipo villaclareño, Mailón Tomás Alonso, dijo a la prensa que hay optimismo en la novena local para seguir luchando por el boleto a los play off.

Por su parte el lanzador ganador, Miakel Pérez, dijo estar muy orgulloso por haber alcanzado el segundo éxito en la contienda.

En el partido de este 21 de noviembre volvió al terreno como jugador sustituto el tercera base de Caibarién, Enmanuel Sañudo, tras su lesión, además del torpedero de CifuyJonathan Moreno, y el lanzador zurdo de Remedios, Cristian Rojas, tras su participación con el equipo Cuba en el Mundial Sub-23.

Este domingo tendrá lugar el quinto juego entre los Leopardos Azucareros de Villa Clara y los Cazadores de la Villa Roja de Artemisa, en el Sandino santaclareño, a la 1 y 30 de la tarde.