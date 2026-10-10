Villa Clara abre primera tienda de Cuba para la venta minorista de madera y subproductos forestales

✍️📷 Oscar Salabarría/ CMHW

La Empresa Agroforestal de Villa Clara inauguró este viernes en Santa Clara “La Casa del Forestal”, el primer establecimiento de su tipo en Cuba destinado a la venta minorista directa de subproductos de la madera y recursos de vivero a la población.

Ubicada al final de la calle Buen Viaje, frente al mercado Los Pilongos, la tienda ofrece costaneras, tablas de distintas dimensiones, vigas y tableros de construcción, entre otros materiales que pueden aprovecharse en labores domésticas y constructivas.

Yadira González Barroso, directora de la Empresa Agroforestal de Villa Clara, explicó al medio local Soy Villa Clara que la oferta incluye también posturas de café, frutales y árboles maderables, así como raíces de pino y aserrín.

El establecimiento incorpora, además, alternativas para la cocción de alimentos ante la contingencia energética, como fogones que utilizan aserrín y raíces de pino para facilitar el encendido del carbón.

Según González Barroso, las ventas se realizan exclusivamente al menudeo y admiten pagos en efectivo y mediante pasarelas electrónicas. La modalidad busca evitar el acaparamiento y la especulación con estos productos.

La apertura de La Casa del Forestal amplía las opciones de acceso de la población a materiales derivados de la actividad agroforestal y aprovecha recursos madereros que pueden tener utilidad en la construcción, el hogar y la producción de plantas.

Con esta iniciativa, Villa Clara pone en marcha un establecimiento especializado en la comercialización directa de estos productos, cuya oferta combina materiales de madera con recursos de vivero y alternativas para la preparación de alimentos.

Villa Clara abre la primera tienda para la venta de madera y subproductos forestales. Foto: CMHW.

Villa Clara abre la primera tienda para la venta de madera y subproductos forestales. Foto: ACN.

Villa Clara abre la primera tienda para la venta de madera y subproductos forestales. Foto: ACN.

Villa Clara abre la primera tienda para la venta de madera y subproductos forestales. Foto: CMHW.

(Con información de la ACN y CMHW)

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