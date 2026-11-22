🖋️ Roxana Soto del Sol

En las últimas horas, la sede provincial de la Uneac en Villa Clara recibió a los organizadores de la edición 42 del Festival Internacional Jazz Plaza 2027, que se celebrará del 24 al 31 de enero próximo.

¡La cuenta regresiva ha comenzado!

Por tercera tercera ocasión la central geografía fungirá como una de las sedes de este prestigioso evento que, en coherencia con su eslogan «De La Habana a Santiago» continúa sumando paradas a esta ruta y ahora se expande también a las provincias de Matanzas y Camagüey.

Cada vez es más fuerte la huella geográfica, que abarca no solo a seis provincias cubanas, sino que por primera vez llegará a Ciudad de México, reforzando los históricos lazos culturales entre ambas naciones.

La imagen visual de este año lleva la firma de la destacada artista y Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, Lesbia Vent Dumois, inspirada en su obra «De ángeles y…». Y para ponerle ritmo, la campaña viene acompañada de la música de Roberto Fonseca con su pieza «Identidad», un tema que enaltece los géneros identitarios de nuestra música.

El Jazz Plaza mantiene su compromiso con la enseñanza artística -esta vez con homenaje especial a la danza- y la innovación, mediante el estreno de una aplicación móvil y una Plataforma de Creación de Música para Cine en colaboración con el ICAIC. Busca consolidarse como un espacio de sinergias y fiesta de todas las artes.

¡Villa Clara ya se prepara para vivirlo! ¿Ya estás listo?