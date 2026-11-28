✍️Oscar Salabarría

(Con información de Henry Omar Pérez)

El Consejo Popular José Martí de Santa Clara acogerá el próximo 23 de diciembre el acto municipal en saludo al aniversario del triunfo de la Revolución, como parte del programa político, productivo y cultural Santa Clara en Revolución que se extenderá del primero de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

La cita constituirá uno de los momentos principales de una jornada concebida para la participación masiva de la ciudadanía en tareas de impacto socioeconómico directo, según trascendió durante la presentación del programa por las autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

El intendente de Santa Clara, Yansi Díaz Jiménez, precisó que la planificación ejecutiva prioriza la higienización y la recogida de desechos sólidos en áreas críticas de los repartos periféricos, con el respaldo de brigadas de servicios comunales, empresas estatales y formas de gestión no estatal, para devolver la vitalidad a parques, avenidas y zonas residenciales.

La agenda municipal incluye, además, ferias comerciales, festivales deportivos, presentaciones artísticas para todos los grupos etarios y jornadas de trabajo voluntario dirigidas a la producción de alimentos en organopónicos y áreas agrícolas.

Yaíma Ángel Hernández, miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara, subrayó que la estrategia articula el esfuerzo obrero y estudiantil para transformar los espacios públicos y revitalizar la vida espiritual de las comunidades en un contexto nacional demandante.

Desde la conducción de los órganos del Poder Popular, Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal, indicó que la etapa alcanzará su cúspide cívica con la rememoración solemne del primero de enero y la reedición de la entrada de la Caravana de la Libertad el día seis.

El acto del 23 de diciembre en el Consejo Popular José Martí se inserta así en un calendario que busca convertir diciembre en una demostración palpable de laboriosidad, cohesión ciudadana y estabilidad comunitaria en el centro de la isla.Amplio programa de actividades en Santa Clara por el triunfo de la Revolución