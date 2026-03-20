UCLV informa decisiones para la continuidad del proceso de formación de pregrado

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A partir de las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Superior para sostener los procesos universitarios, ante la persistencia de la situación de desabastecimiento agudo de combustible en el país, originada por la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba; el Consejo de Dirección de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas ha adoptado las siguientes medidas organizativas que garantizan la continuidad del proceso de Formación de Pregrado en el curso 2025-2026.

El rector de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas efectuará un encuentro presencial con decanos, vicedecanos docentes, jefes de departamentos docentes y coordinadores de carreras y programas de Educación Superior de Ciclo Corto (ESCC), acompañado por la dirección de la FEU y la UJC en la Sede Manuel Fajardo el miércoles 25 de marzo a las 9:00 a. m.

Los colectivos de carreras y de programas de ESCC efectuarán los análisis correspondientes para definir las asignaturas que se mantendrán durante el segundo período desde la semipresencialdad y cuales pasarán a períodos posteriores, así como las estrategias de culminación de estudios a fin de concluir el actual curso en el mes de julio.

Se realizarán despachos presenciales en la Sede Manuel fajardo los días 30 y 31 de marzo dirigidos por el Vicerrectorado de Formación de Pregrado, en los que las carreras y programas de ESCC expondrán, entre otros, los siguientes aspectos: propuestas de modificaciones curriculares, asignaturas que se mantienen desde la semipresencialidad y estado de avance de las mismas; diagnóstico de la situación de estudiantes del año terminal y alternativas en la estrategia de culminación de estudios.

Se planificarán recorridos e intercambios presenciales con profesores y estudiantes en los CUM y en el municipio de Santa Clara a partir del 1 de abril.

Se organizarán, también a partir del 1 de abril encuentros presenciales, según las condiciones y características de cada año y carrera para dar seguimiento al avance de las asignaturas definidas y de la estrategia de culminación de estudios.

Los estudiantes recibirán, a través de sus Profesores Principales de Año, las orientaciones específicas para la continuidad del curso académico en el actual contexto.

La dirección de la UCLV ratifica que el trabajo cohesionado entre los actores educativos y la unidad de la comunidad universitaria son factores esenciales para sostener la calidad de la Educación Superior en el actual escenario. Se mantendrá máxima comunicación con estudiantes, profesores y trabajadores, garantizando información oportuna y espacios de intercambio. Exhortamos a mantenerse informado a través de los canales oficiales.