Asiste Díaz-Canel a acto de bienvenida del convoy Nuestra América

Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, asiste este sábado, en La Habana, el acto de bienvenida oficial de los integrantes del convoy solidario Nuestra América que por estos días visita el país.

Al encuentro, que se desarrolla en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, asisten los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC.

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