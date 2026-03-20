Salud bucal es tambien más vida

El Día Mundial de la Salud Bucal, cada 20 de marzo, es ocasión para concientizar sobre la importancia de la salud bucodental e implementar una buena rutina de higiene bucal. La facultad de estomatología de la Universidad Médica de Villa Clara distingue por el trabajo comunitario encaminado a la salud bucal de la población.

Considerado el servicio estomatológico más grande de la provincia, con 28 sillones estomatológicos, esta facultad atiende a seis consultorios del área de salud Chiqui Gómez en Santa Clara, así como a estudiantes y profesores de la Universidad Médica y una casita infantil.

Como parte de la formación académica, sus estudiantes desde el primer año se vinculan a las labores de promoción de salud y prevención en la comunidad, luego, en tercer año y hasta el quinto, desarrollan la parte curativa y la rehabilitación.

Atiendo a 20 familias y en los días de terreno, aprovecho para enseñarle a mi población el correcto cepillado de los dientes; les explico la importancia de una dieta saludable para el cuidado de la dentadura ,y los riesgos del hábito de fumar en la aparición de enfermedades malignas del aparato bucodental, comenta Daniela Torre, estudiante de quinto año.

Según el doctor Johao Pérez Pereira, jefe de la clínica estomatológica de la facultad de estomatología, los principales trastornos de salud bucodental de la comunidad son las caries dentales asociadas a los malos hábitos alimentarios y el incorrecto cepillado de lo dientes. De allí el llamado de este especialista al cuidado de la boca desde edades tempranas y el consumo de una dieta dieta saludable, baja en azúcares.

La atención a las embarazadas, niños, pacientes diabéticos, cardiópatas y adultos mayores son prioridad en esta clínica donde, a pesar de las limitaciones de recursos médicos, mantiene la vitalidad de sus servicios.

La excelencia en la formación académica y la calidad en la atención a sus pacientes, constituyen un referente en la facultad de estomatología de la Universidad Médica de Villa Clara, siendo de las tres facultades de su tipo en el país con un servicio de consulta integrado, junto a la Habana y Camagüey.

Por ello, este 20 de marzo, Día de la Salud Bucodental, sus profesionales insisten en las acciones individuales y colectivas en aras de lograr una salud bucal que significa también más vida.