Sostiene Ministro de Finanza y Precios intercambio en Villa Clara

📸Rafael Cruz

Un análisis de los territorios que inciden y determinan en la conformación y ejecución del presupuesto del estado en Villa Clara se realizó en la provincia con la presencia del ministro de finanzas y precios Vladimir Regueiro Ale.

Varios temas de interés fueron analizados en un primer encuentro con el consejo de administración del municipio cabecera, delegados municipales y diputados, relacionados con el anteproyecto de presupuesto para el 2026, así como las principales preocupaciones en este proceso.

Regueiro Ale realizó una alerta sobre la necesidad de buscar el crecimiento sostenido de los ingresos del territorio que tenga un reflejo en las proyecciones sociales.

Aún cuando la provincia refleja resultados positivos, según lo planificado para el periodo, insistió en mantener las estrategias para captar ingresos y una mejor gestión de las multas y la deuda tributaria.

Dentro de las aristas y el debate se encuentran las estrategias para enfrentar el incremento constante de los precios, seguir insistiendo en la revisión de las fichas y la concertación de los precios, fortalecer y apoyarse en los equipos contables y financieros y ser efectivos en el ejercicio de control.