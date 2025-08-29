Analiza Pleno del Partido en Villa Clara preparativos para el inicio del curso escolar

✍🏻Gabriela López Gil

Ante el Pleno del Comité Provincial del PCC en el territorio de presentó el informe de evaluación de las influencias de las estructuras del Partido, la administración, la Unión de Jóvenes Comunistas y organizaciones de masas y estudiantiles.

El Pleno analizó además criterios en cuanto a la cobertura de la fuerza laboral, transporte escolar, uniformes y presupuesto en el sector educativo.

Según el Informe de evaluación, las enseñanzas más afectadas constituyen la secundaria básica, preuniversitario y técnico-profesional, sobre todo en los municipios de Caibarién, Encrucijada y Manicaragua.

Pese a los retos existentes, Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, valoró las condiciones para el nuevo curso escolar como superiores a las de otros años, con una cobertura docente del 90,4%.