Sonrisas cargadas de mucho amor

A la sala de oncohematología del Hospital Pediátrico José Luis Miranda de Villa Clara, llegó el teatro guiñol de Remedios para llevar sonrisas a los niños y familiares que se encuentran actualmente en tratamiento.

De la mano del proyecto Caricias y Amanecer feliz, y acompañados de los médicos y personal de la sala, compartieron canciones y juegos en la jornada que marca el Día internacional de lucha contra el cáncer infantil, a celebrarse el próximo 15 de febrero.

Desde su arte y a través de los regalos y dulces que organizaron ambos proyectos, la sala sintió el abrazo de quienes apoyan a estos pequeños valientes en su lucha constante por la vida.

Optimismo y amor llegaron protagonizando está actividad para los niños que, como un rayito de sol, se coló en la sala de oncohematología del pediátrico villaclareño. Un día que recuerda que hay héroes de baja estatura que libran batallas diariamente y personas valiosas que los acompañan.