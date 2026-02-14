¡Matanzas campeón! Cocodrilos gana gema de Cuba con guiño al amor

En una jornada en que el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, Cocodrilos de Matanzas se tituló hoy campeón de la pelota en Cuba, luego de rendir por cuarto día consecutivo a su similar de Leñadores de Las Tunas, con abultada pizarra de 11 carreras por cero (KO), en el habanero estadio Latinoamericano.

A más de 100 kilómetros de su cuartel general, sobre la grama del Coloso del Cerro, los dirigidos por Armando Ferrer impusieron su ley desde el mismo primer inning, cuando eslabonaron ocho hits consecutivos y pisaron el home play siete veces ante el abridor Eliander Bravo y el primer relevista Andier Reyes.

Los rojos continuaron la fiesta en el cierre del segundo con otras tres rayas frente al tercer rescatista Anier Pérez, gracias a jonrón solitario de Ariel Martínez y otro cuarteto de incogibles de Eduardo Blanco, Andrys Pérez, José A. Noroña y Aníbal Medina que sirvieron, en ese tempranero acto, para poner cifras de nocaout en el pizarrón.

Desde el montículo de lanzar de los saurios el zurdo Yamichel Pérez, reconocido por la afición de Cocodrilos como El Talismán, diseminó cuatro indiscutibles en siete capítulos para anotarse el decisivo triunfo, que concretó la segunda gema para equipos con el nombre de Matanzas y la séptima para selecciones del occidental territorio en la historia del pasatiempo nacional.

En su camino a la corona de la Serie 64 los matanceros rindieron en cuatro choques a Gallos de Sancti Spíritus en cuartos de final y, posteriormente, se impusieron en seis duelos (4-2) ante Leones de Industriales en semifinales, este último un cotejo que decidió con espectacular remontada en el propio Latino y un walk-off jonrón de José Amaury Noroña que quedará por largo tiempo en la memoria colectiva.

De acuerdo a una información brindada por la dirección provincial de Deportes en Matanzas el recibimiento a los nuevos campeones se realizará, en la mañana y tarde de este domingo, en un área cercana al Viaducto de la llamada Atenas de Cuba, donde se espera una gran concurrencia de pueblo.