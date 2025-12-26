Sesionó en Santa Clara XXV Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara

Con el homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, en ocasión del año del centenario de su natalicio, inició la sesión vigésimo quinta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara en su XVIII mandato.

El primer punto de la asamblea fue el debate del plan y presupuesto del 2026 donde serán prioridades la producción de alimentos, la reparación de obras sociales, la recogida de desechos sólidos, el mejoramiento del abasto de agua a la urbe, entre otros.

Con respecto a la producción de alimentos, Alberto Lopez Díaz, en su condición de Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Ministro de la Industria Alimentaria, expresó que este año fue muy difícil para el pueblo cubano como consecuencia del cerco económico y financiero norteamericano, con un decrecimiento del PIB y un impacto directo en la industria alimentaria.

López Díaz explicó que se articulan nuevos esquemas económicos que tendrán un impacto favorable en la industria alimentaria donde habrá un mayor encadenamiento productivo entre la empresa estatal socialista y los nuevos actores económicos. Durante su intervención llamó a buscar soluciones alimentarias desde cada territorio como una de las vías para aprender a vivir bajo la presión del bloqueo.

Clara Nuvia, delegada de la circunscripción 27, subrayó la necesidad de captar divisas a partir de las potencialidades del territorio para la sustitución de importaciones.

‌Meireles Cardoso, delegado de la circunscripción 99, subrayó la necesidad de incluir en el presupuesto del 2026 el financiamiento para el cambio de la matriz energética en las empresas y analizar minuciosamente el aporte de los Proyectos de Desarrollo Local, considerados en estos momentos muy bajos.

Otros temas debatidos durante la sesión de trabajo fueron la atención al adulto mayor y la diversificación de servicios ante el envejecimiento poblacional, los resultados del control por la comisión permanente a la contratación productiva, la asistencia social y el sistema de atención a la población.

Referente a este último aspecto persiste como aspecto negativo la morosidad en los términos a cumplir en los trámites y dificultades en la elaboración de respuestas, en ocasiones inconclusas.

En la XXV sesión de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el Consejo Popular de Hatillo rindió cuenta de su gestión de gobierno, donde aún falta mucho por hacer para continuar la autotransformación de las comunidades.

Presente en la última sesión de la Asamblea Municipal del 2025, Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Santa Clara.