Graduación de Técnicos en Agronomía y Mecanización agropecuaria en Encrucijada

La economía encrucijadense recibió la inyección de veintidós nuevos Técnicos medios, graduados del Instituto Politécnico Agropecuario “Protesta de Baraguá”, en las carreras de Agronomía y Mecanización agropecuaria.

El municipio de Encrucijada posee incidencia significativa en los planes económicos de Villa Clara, lo que está sustentado por su infraestructura, basada entre otros renglones en la producción de alimentos, donde la siembra de cultivos, la obtención industrial de los derivados de la caña de azúcar y la ganadería son eslabones claves de este proceso.

Para sostener la continuidad de la economía es fundamental la presencia de profesionales y es ahí donde el Instituto Politecnico Agropecuario “Protesta de Baragua” juega su papel, pues a lo largo de la historia cientos de técnicos que hoy aportan a los intereses del territorio han emergido de sus aulas.

Esta vez 22 de sus estudiantes fueron graduaron de Técnicos medios, diez de la carrera de Agronomía y doce de Mecanización agropecuaria.

Los egresados recibieron sus diplomas de graduados, lo que los acredita para desempeñarse en la vida laboral.