La Agricultura en un mundo de retos inmensos

Bajo el lema «Sembrando Futuro con Innovación y Empatía» este 9 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Agricultura, fecha que nos recuerda que detrás de cada alimento hay historias de esfuerzo, innovación y esperanza.

En 2026, este día cobra mayor relevancia porque enfrentamos retos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la necesidad de producir de manera sostenible.

La historia agrícola, que marca a su vez el inicio de las civilizaciones hace unos 10 mil años, está marcada en la modernidad por innovaciones que han transformado la forma de producir alimentos:

Revolución Verde (siglo XX): introducción de semillas mejoradas y fertilizantes.

Agricultura de precisión: uso de sensores y datos para optimizar recursos.

Biotecnología y nanotecnología: nuevas herramientas para mejorar cultivos y empaques.

Agroecología: prácticas sostenibles que respetan la biodiversidad.

En pleno siglo XXI, el sector enfrenta retos que requieren empatía y acción:

Cambio climático: sequías e inundaciones afectan la producción.

Acceso desigual a tecnología: pequeños productores carecen de recursos.

Normatividad variable: regulaciones distintas dificultan la cooperación internacional.

Financiamiento insuficiente: la inversión en investigación sigue siendo baja.

En el caso de Cuba, la agricultura, pilar fundamental de la economía y la soberanía alimentaria, enfrenta hoy una profunda crisis que pone en riesgo no solo el abastecimiento interno, sino también el desarrollo sostenible de la nación.

Durante décadas, este sector ha experimentado un notable decaimiento debido a múltiples factores como la falta de inversión, el envejecimiento de la infraestructura, las limitaciones en insumos y tecnología, así como las dificultades para acceder a mercados competitivos. Estos retos se agudizan en el contexto actual de crisis económica y restricciones internacionales, haciendo que la producción agrícola quede muy por debajo de las necesidades del país.

Los agricultores cubanos enfrentan costos muy altos en insumos, transporte, fertilizantes y mano de obra; además, su labor demanda un esfuerzo constante en condiciones muchas veces adversas.

Rescatar la agricultura cubana no es solo una cuestión económica, sino una necesidad social y estratégica. Es tiempo de reconocer el valor del sector agropecuario y actuar con decisión para que vuelva a ser motor de bienestar y soberanía. Solo así podremos enfrentar con éxito los retos actuales y garantizar un futuro más próspero para la nación.