Sesionó en el municipio de Quemado de Guines Comisión de Soberanía Alimentaria

La atención al Programa de Soberanía Alimentaria es tema recurrente desde el Consejo de la administración en el municipio Quemado de Güines. Con la conducción de Yoan Herrera vice Presidente comisión, junto a representantes de los distintos grupos se dieron a conocer las Medidas adoptadas por este órgano. Aunque aún queda mucho camino por recorrer en el territorio, se dieron a conocer las Decisiones relacionadas con la distribución de carne de res a partir del sacrificio de animales , destinada a la atención de dietas y embarazadas ,el aseguramiento de alimentos del sistema de atención a la familia, el consumo social, así como el acercamiento a las circunscripción para la elaboración de caldosa.

Entre otras decisiones adoptas en el territorio sobresale la buena aceptación por parte de la población de la distribución de leche vacuna a la gastronomía para elaboración de alimentos de línea económica y también punto de reflexión fué el impago a los productores, que al respeto se van tomando algunas medidas, pero aún insuficientes.