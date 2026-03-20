Día Nacional de la Defensa en Encrucijada

Con la presencia de la presidenta del Consejo de Defensa provincial, Susely Morfa, junto a la máxima dirección del Consejo de Defensa municipal en Encrucijada, se realizó el Día Nacional de la Defensa, el que tuvo entre sus objetivos, preparar a los órganos de dirección y mando del dispositivo de Defensa territorial del municipio.La jornada incluyó a las nueve zonas de Defensa del territorio encrucijadense.

En la Zona de Defensa 260407, correspondiente al Consejo Popular Abel Santamaría Cuadrado, se realizó el ejercicio táctico de zona de Defensa, mientras cumplieron también las actividades planificadas en el Día Nacional de la Defensa.

En la referida Zona de Defensa primeramente se puntualizó todo lo relacionado con la preparación en la Zona, con alta participación Popular en la preparación.

Entre los ejercicios realizados se encontraban arme y desarme del fusil AKM, lanzamientos de granadas, preparación de minas antipersonales y cócteles Molotov y el tiro con perles.

En las conclusiones de la jornada se destacó que los objetivos trazados para el ejercicio táctico, dirigido por el Presidente de la Zona de Defensa fueron cumplidos.