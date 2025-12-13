Reparaciones de equipos con vista a la zafra

En Encrucijada se acerca el comienzo de la zafra 2025-2026 y los trabajadores del Taller Central de la Empresa Agroindustrial Azucarera “Pedro Felipe Figueredo y Cisneros”, dan los toques finales a la reparación de la maquinaria que participará en la zafra azucarera 2025-2026.

El Departamento está inmerso en la reparación de las tres combinadas KC de nueva tecnología contratadas, dos de las cuales ya están en alistamiento, mientras que la otra, cuya puesta en marcha depende de la próxima llegada del motor, que se repara en la provincia de Camagüey.

Además se han restaurado los cinco tractores del pelotón, dos de los cuales esperan por la llegada del aceite, igualmente ya están en optima forma los dispositivos de carga y descarga asociados a ellos.

El ingeniero Willian Martínez Mosquera, director de la Unidad Empresarial de Base de Servicios de la Empresa, reconoció el esfuerzo de los obreros de la entidad: “Este es un colectivo estable, muy vinculado a las innovaciones y reconocido incluso a nivel nacional por el empeño y el esfuerzo de sus trabajadores”

En la zafra, la Empresa destinará su materia prima para la molienda del Central Héctor Rodríguez, de Sagua la Grande.