Cuba por conservar el.legado del beisbol

El béisbol será siempre en Cuba un fenómeno cultural a la par que deportivo. Conservar su legado ha sido el reto del Simposio La historia compartida del Béisbol en Cuba, el Caribe y los Estados Estados Unidos.

En su jornada clausura, ocurrió en Santa Clara el develamiento de una tarja conmemorativa dedicada a los peloteros afroamericanos que jugaron en el equipo Leopardos de Santa Clara, frente al antiguo La Boulanger Park.

Finalmente un juego de pelota infantil en el Beisbolito Natilla Jiménez cerró con broche de oro este simposio de historia donde confluyeron identidad, sociedad y cultura.