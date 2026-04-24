Declaración de la UJC en respaldo al Gobierno Revolucionario

Declaración de la Unión de Jóvenes Comunistas en respaldo al Gobierno Revolucionario Cubano y al discurso pronunciado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República a 65 Años de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución Cubana y la victoria de Playa Girón.

La posición de los jóvenes cubanos es firme en la defensa de la Patria, ratificó Meybis Estévez Echeverría, primera secretaria de la organización desde su perfil en Facebook.

Declaración de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba.

«Resistir los embates de las invasiones cotidianas es la épica que escribimos hoy, el mejor legado a los caídos (…) ¡Mientras haya una mujer y un hombre dispuestos a dar la vida por la Revolución, estaremos venciendo!»

Esta rotunda convicción expresada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, es el firme compromiso de las jóvenes generaciones de cubanos, totalmente dispuestos, sin dudar, a ofrendar hasta nuestras propias vidas por la Revolución cubana.

Desde nuestras comunidades, centros de trabajo y de estudio, y los espacios digitales, continuaremos defendiendo la verdad y construyendo una sociedad más justa, solidaria, próspera y sostenible, con todos y para el bien de todos.

Los jóvenes cubanos, guiados por el legado de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, no nos doblegaremos jamás ni permitiremos que nuestra Isla Rebelde responda a los intereses hegemónicos de Estados Unidos.

El mayor fracaso de la política imperialista es que, a más de 60 años, nuestra Revolución esté en pie y que existan jóvenes de Cuba y en el mundo dispuestos a dar hasta su vida por salvaguardarla.

Inspirados en el ejemplo de nuestro Comandante en Jefe, en el Año de su Centenario, los jóvenes cubanos estamos del lado correcto de la historia. Seguiremos aquí haciendo Patria, con la premisa de que, como expresara nuestro Primer Secretario del CCPCC ¡Fidel es esa convicción de que un pueblo unido puede derrotar a un imperio!