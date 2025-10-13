Reconocen a bancarios destacados de Villa Clara en su día

✍🏻Maylé Hernández Grave de Peralta/CMHW

Con el reconocimiento a trabajadores destacados del territorio, celebraron los bancarios villaclareños su día, este 13 de octubre, en el 65 aniversario de la nacionalización de la banca cubana.

Los integrantes del gremio rindieron homenaje a Ernesto Guevara de la Serna, Primer Ministro Presidente de la banca revolucionaria, quien representa el compromiso de cada profesional en el sector.

Durante la celebración, se entregaron los sellos por años de servicio a los que muestran hoy una trayectoria ininterrumpida de mérito.

Yaribel Jova Villalobos y Regla de las Mercedes Martínez Prieto, con 25 y 45 años de trabajo en el Banco de Crédito y Comercio de Villa Clara; aseguraron que ha sido un período de esfuerzo personal con la satisfacción de ejercer uno de los oficios de mayor rigor e importancia para el desarrollo económico del país.

Asimismo, profesionales consagrados de la institución recibieron el carné que los acredita como jubilados del sistema bancario, y que les permitirá acceder con prioridad a los servicios de la banca.

Como parte de la jornada, el Sindicato Nacional de la Administración Pública en Villa Clara entregó también la condición de colectivo distinguido a 5 sucursales del Banco Popular de Ahorro y a la dirección de esa entidad al centro del país.

Integrantes del BPA ejemplo de abnegación y compromiso

De igual forma recibieron la medalla Enrique Hart los representantes del BPA con impacto positivo en su quehacer.

Entre ellos Karina Rodríguez Jiménez, con 45 años de servicio y de ellos, más de tres décadas como dirigente sindical y Ana Maria González Ramos, al frente de la sucursal 4182 de Zulueta, colectivo distinguido.