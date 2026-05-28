El Instituto Nacional de las Reservas Estatales (INRE) celebra este 28 de mayo su aniversario 45. Asistieron al acto conmemorativo Sucely Morfa González, primera secretdria del PCC y en Villa Clara, Noel Chinea Pérez, vicegobernador de la provincia, así como los altos jefes militares de la provincia.

En medio de un escenario económico muy tenso como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo económico norteamericano y ante el peligro de una agresión militar, el INRE arriba a la fecha con la convicción de continuar garantizando las reservas materiales de la nación como condición indispensable para la seguridad nacional.

Durante la ceremonia conmemorativa realizada en el teatro de la delegación territorial del INRE en Villa Clara se dió lectura al mensaje de felicitación del General de División Andrés González Brito, presidente del INRE.

Fueron reconocidos un grupo de trabajadores por su desempeño durante el 2025, así como los destacados en la preparación para la defensa. La distinción Emilio Bárcenas Pier le fue otorgada a trabajadores con una meritoria trayectoria por más de 2O años en el sindicato de trabajadores de Civiles de la Defensa.

Por el trabajo responsable y estable en cada momento histórico, y por la entrega diaria y esfuerzo de su colectivo laboral el Partido y el Gobierno en la provincia junto a otras entidades entregaron reconocimiento a la Delegación Territorial de Villa Clara.

Las palabras centrales del acto conmemorativo por el anivesario 45 del INRE fueron pronunciada por el Coronel de la reserva Tirso Moisés Sánchez Reyes quien se refirió a la historia de las reservas estables en Cuba y a la relevancia de la conservación de estás para enfrentar retos ambientales y económicos que se presenten.

La celebración fue tribuna también de condena a las recientes maniobras imperiales para justificar una posible agresión y de respaldo inequívoco al General de Ejército Raúl Castro, fundador junto al Comandante en Jefe del Instituto Nacional de las Reservas Estatales.