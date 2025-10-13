Embajador de Rusia realizará visita a Villa Clara

✍🏻Henry Omar Pérez/ACN

Víctor V. Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en Cuba, realizará una visita a la provincia de Villa Clara los días 14 y 15 de octubre donde recorrerá instituciones de interés económico y social.

Según el sitio del Portal del Ciudadano, el diplomático será recibido en la sede del Gobierno Provincial por las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en el territorio.

Durante su estancia, el embajador, Doctor en Ciencias Geográficas, intercambiará en varios lugares de interés económico e histórico en esta ciudad, al centro de la isla, donde evaluará posibles proyectos de negocios y colaboración.

Añadió el sitio gubernamental que entre los centros programados para su visita se encuentran Planta Mecánica, la Industria Productora de Utensilios Domésticos (INPUD) 1ro de Mayo, la Ronera Central en Santo Domingo y el Parque Científico-Tecnológico, primero de corte industrial en el país.

De igual forma, recorrerá el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP), Ciclos Minerva y el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara.

Víctor V. Koronelli se desempeña como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Rusia en Cuba desde el año 2023.