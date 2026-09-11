Putin llega a la India para participar en la cumbre del BRICS

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este viernes a India en una visita de tres días para participar en la XVIII cumbre del grupo BRICS. El avión del mandatario aterrizó en la base aérea de Palam, cerca de Nueva Delhi, donde fue recibido por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores indio, Kirti Vardhan Singh, con una guardia de honor alineada junto a la escalera del avión.

Se trata de la primera participación presencial de Putin en una cumbre del BRICS fuera de Rusia desde que comenzó la operación especial en Ucrania, en febrero de 2022.

La primera jornada incluye una reunión bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, centrada en cooperación en defensa, energía, tecnología, productos farmacéuticos e intercambios entre pueblos. Después, ambos visitarán la exposición “Innoprom. India”, que se desarrolla en Nueva Delhi entre el 9 y el 11 de septiembre con la participación de más de 120 empresas rusas e indias. Putin también intervendrá ese mismo día, junto a otros líderes, en el Foro Empresarial de los BRICS.

El programa central de la cumbre —la reunión de jefes de Estado del bloque— arranca el sábado, y sus acuerdos se plasmarán en una declaración conjunta. El domingo está prevista además una reunión de los BRICS+, en la que Putin participará junto a otros líderes de la asociación y representantes de países socios.

Además de los encuentros multilaterales, la agenda de Putin incluye una serie de bilaterales: con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim; el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed; y el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed Al Nahyan.

También se reunirá con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff, y no se descarta un encuentro con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi. Según la agencia india Press Trust of India, entre los demás líderes presentes en la cumbre figuran el presidente chino, Xi Jinping; el iraní, Masud Pezeshkian; el indonesio, Prabowo Subianto; y el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung.

Según la cancillería india, el encuentro se realiza en medio de una economía global golpeada por la crisis en Asia Occidental derivada de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán —particularmente el bloqueo del estrecho de Ormuz— y las políticas comerciales y arancelarias de la Administración Trump. Nueva Delhi busca posicionar al bloque como un ancla efectiva para navegar ese escenario geopolítico fragmentado, con foco en resiliencia alimentaria, energética, sanitaria, de reducción de desastres y de cadenas de suministro críticas.

El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025. A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación.