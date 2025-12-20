Programa Mundial de Alimentos impulsa desarrollo agroalimentario de Villa Clara

Villa Clara constituye la provincia cubana con mayor presencia de proyectos de colaboración para el desarrollo agroalimentario, impulsados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Cuba.

A través de PROSAN (Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional), el PMA amplía la cooperación a partir del fortalecimiento de proyectos locales en los siete municipios costeros de la provincia: Caibarién, Remedios, Camajuaní, Encrucijada, Sagua la Grande, Quemado de Güines y Corralillo, con el objetivo de aportar a la aplicación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, establecida desde el 2022.

Según explicó Luis Plácido Ortega, Oficial del PMA en nuestro país, este organismo internacional cuenta con cuatro áreas de trabajo, todas presentes en territorio villaclareño, que incluyen las respuestas ante emergencias climáticas, sobre todo la alerta temprana y la distribución de alimentos en situación de contingencia y el estado nutricional, a partir de estudios clínicos sobre diferentes grupos poblacionales, en sus dos primeros acápites de acción.

Una tercera área está enfocada en los sistemas locales de producción de alimentos y la potenciación de los pequeños productores, como base del autoabastecimiento de las comunidades y de sus principales centros sociales: círculos infantiles, escuelas, hogares maternos y de ancianos y el Sistema de Atención a la Familia (SAF).

La última directriz de trabajo es un esquema que se construye sobre la resiliencia frente a escenarios disímiles y variados y la aplicación de la ciencia a la producción de la tierra, el PMA potencia además un sistema de acción desde la equidad de géneros, para promover la mayor inclusión de las mujeres en la producción agroalimentaria, así como la incorporación de los jóvenes en el centro de las principales directrices, en una provincia que enfrenta el reto de ser una de las más envejecidas de la nación.

A pesar de los múltiples retos que enfrenta la economía nacional, el PMA y sus especialistas en la mayor de las Antillas laboran, no solo en la superación inmediata de obstáculos que frenan la producción agroalimentaria, sino también buscan consolidar estrategias seguras a largo plazo, que contemplan, entre otros elementos importantes, el aseguramiento de cosechas y recursos ante determinadas afectaciones climáticas, a través de la Empresa de Seguros Nacionales (ESEN), para brindar una garantía concreta a los campesinos.