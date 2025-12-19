Desde Rusia: intercambio juvenil con Latinoamérica

Una delegación de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba participa activamente en el II Foro Juvenil Rusia-América Latina del Consejo Nacional de Asociaciones Juveniles e Infantiles de Rusia, que se realiza desde el pasado día 15 y hasta el venidero 22 de diciembre.

Como parte de las actividades del encuentro, la delegación cubana sostuvo un fructífero intercambio con Sergey Ivanovich, Vicepresidente Primero del Comité del Consejo para Asuntos Internacionales del gigante eslavo, muestra del exclente estado de las relaciones entre ambas naciones en todas las esferas, incluida las organizaciones juveniles.

El evento acoge además ponencias, conversatorios y debates acerca de la realidad y las luchas de los pueblos latinoamericanos, actividades celebradas en el Instituto de América Latina de la Academia Rusa de Ciencias.

Igualmente, la delegación juvenil antillana realizó un recorrido por la historia y el desarrollo de Rusia, con una visita al Centro de Innovación Skolkovo, símbolo del progreso científico y tecnológico, el Museo de la Victoria y la exposición «La hazaña del pueblo», que rinde homenaje al heroísmo en la Gran Guerra Patria.