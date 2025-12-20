Visita a Villa Clara embajadora de Sudáfrica

Una amplia delegación de la República de Sudáfrica, encabezada por la Excelentísima Señora Yvonne Nkwenkwezi Phosa, embajadora del hermano país africano en Cuba, fue recibida este sábado en Villa Clara por Laritza Torres Nieblas, al frente de la dirección de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Económica Internacional del Gobierno Provincial del Poder Popular, así como otros funcionarios y directores de empresas clave del territorio.

La comitiva también está integrada por representantes del Programa Mundial de Alimentos en la Mayor de las Antillas, quienes ejecutan una amplia agenda de trabajo en la provincia para fortalecer los lazos de cooperación en materia de enfrentamiento a emergencias climatológicas y cómo actuar frente a estos escenarios.

La diplomática sudafricana está acompaña por

Mr Bingo Thama, Director de México América Central y el Caribe, así como otros representantes gubernamentales de esa nación.

Aunque los contactos entre ambos pueblos se remontan a principios de la década de los 60 del siglo pasado, la formalización de esos nexos aconteció durante la visita del líder histórico de la revolución cubana a la nación africana, Fidel Castro, en 1994, específicamente el 11 de mayo.

En esa ocasión, hace 31 años, el Comandante en Jefe, Fidel Castro acudió a la toma de posesión del recién electo presidente Nelson Mandela.

Por otra parte, uno de los primeros viajes de Mandela al exterior, tras ser liberado, fue a Cuba en 1991, ocasión en la cual fue condecorado con la Orden José Martí, la más alta distinción que otorga la isla.

En tal sentido destaca que la formalización de las relaciones bilaterales con Cuba se consideró uno de los primeros actos de política exterior del gobierno democrático sudafricano. De hecho, Cuba fue el primer país en recibir el reconocimiento diplomático del gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC), partido en el poder desde entonces en Sudáfrica.

Tras 30 años de relaciones, Cuba y Sudáfrica mantienen un diálogo político al más alto nivel, así como una multifacética cooperación de beneficio mutuo. Ambas naciones también están alineadas en numerosos temas de la agenda global y mantienen una fructífera cooperación en el ámbito multilateral a través de mecanismos como el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 y China, y las Naciones Unidas.

Sudáfrica, además, ha mantenido una histórica posición de apoyo en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, votando consistentemente, cada año, a favor de la resolución cubana que se presenta ante la Asamblea General de la ONU, exigiendo el fin de esa política de asfixia económica.