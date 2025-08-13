Presentaron en Santa Clara el libro “Garantes de la democracia socialista»

En el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara, se presentó el libro «Garantes de la democracia socialista», primer texto del Consejo Electoral Nacional en coedición con RUTH Casa Editorial.

Es la tercera presentación del texto y la primera en la región central, abarcando las provincias Camagüey, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Villa Clara y Cienfuegos. El volumen se encuentra ya disponible en todas las bibliotecas del país. Recoge 17 crónicas que narran historias de vida de autoridades electorales de Cuba.

Encabezaron el evento

Arián Ramos Gutiérrez, director de Comunicación Institucional y Relaciones Internacionales del Consejo Electoral Nacional, uno de los autores y coordinador del libro, así como Osvaldo Álvarez Díaz, uno de los protagonistas del volumen y presidente del Consejo Electoral Provincial de Ciego de Ávila.

Los presentes en el evento visitaron también el Memorial donde se encuentran los restos del Che y su destacamento para rendirles tributo, así como el Museo del Complejo Escultórico.