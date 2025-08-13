Viva la esperanza para los que saben querer

✍🏻Aimeé Díaz Quesada

Entre juguetes, abrazos y sonrisas, la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (Minint) de Villa Clara, junto a la Primera Secretaria del Partido en el territorio, Susely Morfa González, y la Gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, llevó esperanza a dos espacios donde la solidaridad se hace más necesaria: la Sala de Oncohematología Pediátrica y la Casa de Niños sin Amparo Familiar.

En la sala hospitalaria, que atiende a niños con patologías oncológicas como leucemia, tumores del sistema nervioso y linfomas, las donaciones de juguetes, ropa y artículos de higiene personal fueron recibidas con entusiasmo.

La Dra. Liliana Martínez, especialista del centro, destacó que el servicio acoge a menores de la región central del país con diferentes diagnósticos: algunos benignos, otros malignos-, aunque también tienen casos de otras provincias.

El recorrido continuó en la Casa de Niños sin Amparo Familiar, donde ocho pequeños entre 1 y 5 años -cuatro niñas y cuatro niños- reciben cuidado y protección. Allí, las donaciones fueron recibidas con la misma alegría.