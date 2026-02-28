El paisaje montañés en lienzos

La Galería de Arte Hurón Azul de Manicaragua, exhibe la segunda parte de la Exposición colectiva Evento de Ramón, cita que florece cada año en el lomerío del Escambray villaclareño con la unión del arte y la naturaleza.

Más que un encuentro artístico, el Evento es una celebración de identidad y defensa de la pintura de paisaje recreado en cada lienzo y el resultado de la visión de los creadores lo constituye las obras expuestas en sala.

La muestra recoge veinticuatro de ellas, incluye cuatro fotografías de los artistas del lente Eridanio Sacramento y Edgar López.

La segunda parte de la exposición Evento de Ramón renovado en cuanto a su escenario, de Río Seibabo a Hanabanilla, otra joya montañosa, en su vigésima quinta edición contribuye a magnificar la trayectoria de la cita artística nacida del sueño de su promotor, el artista visual manicaragüense Ramón Fuentes Fuentes.

El público podrá apreciar el paisaje de identidad en lienzos y fotografías durante el mes de marzo en la Exposición colectiva Evento de Ramón.