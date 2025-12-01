Por una mayor inclusión a la sociedad

Desde el 27 de noviembre y hasta este 3 de diciembre se desarrolla la decimoquinta Jornada de equiparación de oportunidades, un espacio para reflexionar cuánto más podemos hacer en función de lograr una mayor integración a la sociedad de las personas con discapacidad.

En ocasión de la inauguración de la jornada en Camajuaní conversamos con Luis Esteban Pérez, Presidente de la Asociación de Ciegos y débiles visuales quien nos compartió su experiencia como delegado al reciente Congreso de la ANCI.

«El tema fundamental del Congreso lo llevamos en todo momento con nosotros para decirlo en todos los lugares que visitamos: Inclúyeme, no somos diferente, y así se ve en todas las circunstancias de la vida, como se debatió allí, necesitamos mayor atención de nuestros atletas, tenemos dificultades con la accesibilidad a la tecnología, y la educación especial adolece de la falta de recursos como las máquinas de escribir para las personas con discapacidad visual, algo que sabemos que forma parte de las consecuencias del bloqueo del gobierno de Estados Unidos a la isla, pero que entre todos tenemos que buscar alternativas y soluciones a todas las dificultades que se nos presenta en el día a día «.

En el parque Leoncio Vidal de realizó el acto inaugural de la jornada de equiparación de oportunidades que nos recuerda la necesidad de fomentar la igualdad en todas las esferas de la vida.