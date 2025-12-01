Reciben en Quemado de Guines a atleta participante en sordolimpiadas Tokio 2025

Después de participar en las Sordolimpiadas Tokio 2025, llega a su tierra natal el atleta Eriel Cabrera Molina, joven que representó dignamente la delegación antillana en la capital nipona, integrada por veintiuno deportistas participantes en diferentes modalidades.

En la sede del Partido en el municipio quemadense se dió la bienvenida al joven atleta que por segunda ocasión consecutiva vence con entrega y perseverancia las barreras de su discapacidad, para debutar en la arena internacional en la carrera de relevo 4×100 y 4 x400, poniendo en alto la valía del deporte revolucionario cubano.

Al llegar a su tierra natal, Eriel agradeció las muestras de afecto y cariño del pueblo, familiares, amigos, además de las autoridades del Inder en el municipio.

En el mismo corazón de su comunidad Lugardita, familiares junto a los integrantes de la comunidad rural se sumaron a la bienvenida con el al abrazo de reconocimiento a Eriel , un pupilo que es orgullo de Quemado de Güines , figura clave en el atletismo, deporte insignia de la lid que es una de las más antiguas del orbe que agrupa a deportistas con discapacidad.