Emilio Córdova: una mirada a la cotidianeidad

Pese a las dificultades económicas y las limitaciones agravadas por la lejanía de la cabecera municipal, el Consejo popular “Emilio Córdova” se erige como una de las comunidades más integrales de Encrucijada, con muy bajo nivel de casos de arvovirosis.

Situada en el litoral norte del municipio de Encrucijada, a más de treinta kilómetros de la cabecera municipal y como una hermosa flor de la costa, se erige el Consejo Popular Emilio Córdova o Nazábal, como se le conoce

El poblado y sus caseríos aledaños son símbolo de cuanto puede hacerse en materia de limpieza y estética con el deseo y el esfuerzo mancomunado de los habitantes, agricultores y pesdcadores, que con las mismas limitaciones que los demás pueblos del municipio, logran mantener sugestivo el entorno.

“Hemos instado al pueblo a cuidar todo lo que se ha hecho, en beneficio de la sociedad, la limpieza y la higiene, que nos ayuda también a mantenernos libres de las enfermedades virales, en ese sentido se mantiene todo en orden, con mucha disciplina”, expresó Juan Andrés Alvelo González, Presidente del Consejo Popular; por su parte Edenis Medina Mena, Delegada de la Circunscripción número 14, la Playa Nazábal, señaló: Todos queremos este lugar, que como se puede ver lo mantenemos así, limpio y bonito, con muy poca infestación de Dengue y Chicongunya, por que además, aquí esas condiciones son una tradición”

Más no hay idealismo alguno, sino trabajo, deseos e inteligencia.

En la solución de las necesidades de los pobladores no podía faltar el apoyo de las Unidades productoras de alimentos, cuyos directivos son miembros del consejo de vecinos, en comunión con los demás factores de la comunidad

Aunque no están exentos de problemas, como el caso del transporte, el hecho de contar con un movimiento cultural autóctono, la biodiversidad de la cercana costa, el contacto directo con la naturaleza y el cultivo de las tierras fértiles, que lo rodean.