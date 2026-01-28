Pioneros en Camajuaní rinden homenaje al Apóstol

En ocasión del aniversario 173 del natalicio del más universal de los cubanos: José Julián Martí Pérez, tuvo lugar en Camajuaní el desfile pioneril martiano que enaltece y evoca el legado de las enseñanzas del Maestro.

Los pequeños del Programa Educa a tu Hijo iniciaron este desfile con sus hermosas iniciativas vinculadas al hombre de la Edad de Oro, al igual que los niños y niñas del Círculo Infantil Flores de la Vida que vestían los trajes típicos de los cuentos de este hermoso libro escrito para que lo comprendan todos los niños del mundo.

La calle General Naya también acogió a pioneros de las diferentes enseñanzas del territorio con sus propios mensajes de homenaje a la obra del Apóstol y a la vigencia de su ideario.

El momento también resultó propicio para reconocer a dos estudiantes que obtuvieron premio a nivel provincial en el Concurso Sabe más quién lee más: Brianna de la Caridad Iglesia y María Gabriela Moya.

Al cierre del desfile, el proyecto artístico deportivo «Pequeñas Estrellas» mostró un espectáculo dedicado a la memoria del Héroe Nacional de Cuba, guiado por las profesoras Maylin Alvarez Rodríguez y Daymi Díaz Inerálity maestras bailarinas en danza.

El tradicional desfile martiano en Camajuaní contó con la presencia de las máximas autoridades del Partido y Gobierno y demás funcionarios de las organizaciones políticas y de masas del municipio.