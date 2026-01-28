En Encrucijada, desfiles y Paradas martianas

En Encrucijada se efectuaron paradas y desfiles martianos en homenaje a José Martí, en el aniversario 173 de su natalicio.

En los Consejos populares, poblados y comunidades de Encrucijada se efectuaron desfiles homenajes a José Martí, el Apóstol.

En el poblado cabecera la caminata comenzó en la sede del Comité municipal de la UJC y se desarrolló por las calles hasta la sede del Gobierno local.

En la jornada se interpretaron canciones y poemas relacionados con la vida y obra del Maestro de todos los cubanos.

En las palabras centrales del acto, Lorenzo Ricaño Rodríguez, primer secretario de la UJC en Encrucijada, subrayó: “Los pioneros celebramos un aniversario más del natalicio del amigo Martí, con Menique, Bebé, Pilar, Piedad y Nené, llenaremos nuestras calles de sueños y alegrías, porque en Cuba la esperanza del mundo es un niño feliz”.

En el evento que constituyó en un memorable homenaje al poeta, participaron estudiantes de las escuelas del territorio, jóvenes y pobladores, encabezados por la máxima dirección del PCC y el Poder Popular en el municipio