Perú define hoy su destino en segunda vuelta: ¿Sánchez o Fujimori?

Tomado de Cubadebate /

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú se disputa este domingo en medio de la incertidumbre. La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez buscarán gobernar el país hasta 2031.

De las 7:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde (hora local) más de 27 millones de personas sufragarán por una de las fórmulas, que incluye a dos aspirantes a vicepresidentes.

Una vez cerrados los locales de votación, se espera que las empresas Ipsos y Datum difundan en medios de comunicación los primeros resultados a boca de urna, que son la primera muestra del desenlace electoral.

Los resultados oficiales se podrán revisar en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ente encargado de procesar las actas de los centros de cómputo.

El jueves, durante el cierre de campaña, Fujimori apeló a un “proceso de unidad y de reconciliación” con una “transformación del Estado”. Mientras que Sánchez proclamó “el fin del caos, el fin de la señora K, el fin de los asesinatos, el fin de la corrupción, el fin de la impunidad”.

Fujimori plantea construir cuatro megapenales de máxima seguridad, ejecutar un plan elaborado con asesoría del Reino Unido para potenciar la Policía Nacional, reducir el déficit fiscal al 1 % del PBI y aumentar las pensiones.

Mientras que Sánchez, en un nuevo plan de gobierno acordado con fuerzas izquierdistas, propone una nueva Constitución “de consenso”, aplicar políticas de diversificación productiva e industrialización, restablecer la independencia entre los poderes del Estado y crear un comando unificado contra el crimen organizado.

De acuerdo con los datos publicados por la ONPE, en la primera vuelta de mayo, Fujimori obtuvo el 17,192 % de los votos válidos, mientras que Sánchez se quedó con el 12,039 %.