Canciller cubano dialoga con secretario general de ONU sobre bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

Tomado de Cubadebate /

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó que sostuvo en esta jornada un diálogo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre el «bloqueo recrudecido» y las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la isla.

El miércoles, el canciller cubano agradeció el apoyo de una centena de países que denunciaron en la Asamblea General de la ONU las «graves consecuencias humanitarias» de las acciones de Washington contra La Habana.