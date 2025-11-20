Parque Vidal: epicentro de nuestra Santa Clara

Un estudio muy detallado sobre la Reanimación del Parque Vidal de Santa Clara, se ha comenzado a ejecutar desde hace varios meses en la principal plaza de la capital villaclareña.

Ma allá de constituir el escenario protagónico de la vida social de la urbe más importante del centro del país, el Parque Leoncio Vidal, declarado Monumento Nacional en 1999, alberga edificaciones importantes en una estructura que conforma su identidad.

Espacio que devino como el más destacado centro de reunión e intercambio de los santaclareños, algunas décadas después de la fundación de la villa el 15 de julio de 1689, acoge además monumentos de homenaje a grandes personalidades de la historia local y nacional, como el erigido en honor a doña Marta Abreu de Estévez, una obra igualmente de alto valor artístico.

La rehabilitación integral de las áreas verdes, la pavimentación, la iluminación, el mantenimiento del mobiliario existente, de tarjas y monumentos, así como la intervención paulatina en las fachadas y cubiertas de todas las edificaciones del entorno, constituyen acciones a realizar, paulatinamente, para la conservación del símbolo vivo de la ciudad de Marta y el Che.